看不到「耿式臭臉」了！陸外交部發言人耿爽正式卸任

中國外交部例行記者會經常能見到發言人耿爽主持，耿爽時不時臭臉、罵人並說出金句，使得他聲名大噪，可說是中國近年來最具知名度的外交部發言人。不過，未來民眾大概看不到氣噗噗的「耿式臭臉」了，因為他已在今（ 5 ）日正式卸任發言人一職。作為中國外交部第 30 任發言人，耿爽自 2016 年 9 月 26 日首次面對媒體，至今已主持近 400 場記者會，妙語如珠的他曾說出不少「金句」，對於外媒提問也總是氣勢十足的反駁，再加上不時流露出的「耿式臭臉」，讓中外媒體及民眾對他留下深刻印象。先前耿爽在回應美國對中國抗疫的質疑時說出「甩鍋」二字，並引用中國古語「行有不得，反求諸己」，強調「美國的敵人是病毒不是中國」，並反嗆「H1N1流感在美國大爆發與愛滋病在美國發現，蔓延到其他個國家和地區，有誰讓美國賠償嗎？」此外，他在回應美國特定人士對於「一帶一路」的批評時則說，「不要高估自己的造謠能力，也不要低估他人的判斷能力。」被問到美國對中企的打壓時，耿爽則說：「以安全為名，鎖住所有的門，囚禁的只是自己。」耿爽從事外交工作 20 多年，曾擔任中國駐美國使館新聞參贊兼發言人，此次卸任外交部發言人後，將赴任新職。