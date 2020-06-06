對美中貿易協議改觀！川普：新冠肺炎是中國的差勁禮物

新冠肺炎疫情肆虐全球，截至台灣時間 6 日清晨，在美國已造成至少 1893934 人感染、 108996 人死亡；美國總統川普為此數度抨擊中國隱瞞疫情，還稱新冠肺炎為「中國病毒」。當地時間 5 日他就美中關係答問時，聲稱自己對第 1 階段貿易協議的看法跟 3 個月前「不一樣」，批評新冠病毒是中國所送的「差勁禮物」。綜合外媒報導，川普 5 日於白宮召開記者會時聲稱，中國正從美國採購大量東西，貿易協議的存在是件好事，但現在他對美中貿易協議的看法已和 3 個月前有所不同，雖然和中國好好相處是件好事，但他並不知之後會如何。川普並稱，曾有人認為中國能在 2019 年追上美國，成為全球經濟的主導者，但那並未發生，而在經過數十年對美國的剝削後，他的關稅政策令中國得支付數以百億計的關稅，中國因而需要靠貶值人民幣來增強競爭力，否則就沒人會買他們的產品。川普也把話題再度帶到新冠肺炎，指責中國並未及時抑止病毒傳播，導致疫情蔓延全球，「他們送給我們 1 份大禮，非常差勁的禮物」，並繼續質問為何病毒沒去中國其他地方，卻擴散到全球，中國必須給大家答案：「我們簽了很棒的協議，但墨跡都還沒乾，疫情就淹沒我們。到底發生什麼事了呢？」