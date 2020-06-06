北京態度放軟　美國取消對中航班禁令：每週可有2班

美國運輸部本月 3 日下令，因中國政府禁止美航空公司復飛中國，自 16 日起禁止中國的航空公司航班往返美國。現在由於北京方面有放緩趨勢，因此在宣布禁令後不到 3 天，美國就取消上述計劃，不過仍限制每間中國航空的公司，每週只能有 2 班航班赴美。
根據《 CNN 》報導，由於新冠肺炎全球大流行，導致人們長途旅遊的次數大減，美航、達美航空和聯航暫停了往返美中的班機，其後當前述航空公司試圖恢復服務時，卻發現中國政府施加的限制不允許，與此同時，中國的航空公司卻仍維持部分往返美國的班機；因此美國運輸部 3 日聲稱中國違反 2 國間的國際旅行協議，將自 16 日起全面限制從中國飛往美國的航班。
然而，美國運輸部於當地時間 5 日公告稱，先前之所以禁止中國民航機飛美，是為了回應中國不允美國的航空公司復飛中國航線而設；現在既然中方已放寬有關限制，美國當局決定取消計劃，但會將中國民航機飛美班機從每週 4 班，縮減到每週 2 班，並表示如中國採取進一步措施，美方將再作調整。
美國運輸部在公告中聲稱，它仍然認為中國政府損害了美國航空公司的經營權，但有鑑於中國已放寬相關限制，所以將允許中國的航空公司每週有 2 架往返航班，希望此舉能夠為 2 國航空公司的營運環境帶來改善，而非長期限制。