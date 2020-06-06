先前曾說沒必要　世衞現更新防疫指南：建議大眾都戴口罩

新冠肺炎疫情在今年初造成全球恐慌，染病人數急增、醫療用品也嚴重供應不足，世界衛生組織( WHO )先前曾表示，只有病人或照顧者需要戴口罩，健康的人則不用戴，時隔數月，世衛更新了防疫指南，建議所有人在公眾場合都要戴上口罩。
綜合外媒報導，世衛在 5 日的例行記者會中聲稱，根據最新研究顯示，若處於無法保持社交距離的封閉、擁擠公共空間，正確使用口罩可為防疫提供屏障，阻隔傳染性飛沫，降低感染新冠肺炎的機率。
世衛新興疾病部門官員范科霍芙（ Maria Van Kerkhove ）表示，現有證據證明口罩可預防潛在的飛沫傳染，建議各國政府，鼓勵民眾於公開場合配戴口罩。不過秘書長譚德塞（ Tedros Adhanom Ghebreyesus ）也強調，口罩只是抗疫策略的一小部分，單單只使用口罩無法保護人們免於病毒侵害，仍須搭配其他防疫措施，至於口罩的使用規範，譚德塞說明如下：
1. 疫情廣泛傳播區域：所有人在衛生機構臨床區域配戴醫療口罩。
2. 社區傳播區域：建議 60 歲以上和有潛在疾病的人，在無法保持距離時，應佩戴口罩。
3. 各國政府應鼓勵大眾，在交通工具、商店等人擠人、難以保持社交距離的封閉公共環境，應佩戴口罩。
4. 要達有效防護，口罩至少要由 3 層不同的材料製成。
在此之前，世界衛生組織曾經表示，沒有足夠的證據顯示健康的人也要戴口罩，只建議新冠病患和照顧者佩戴醫療用口罩；本次更新的口罩佩戴建議，不僅擴大到一般的健康人群，還覆蓋所有與醫院、養老院有關的醫護工作者，無論他們照顧的對象是否確診新冠肺炎，都建議全程戴口罩。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。