拜登正式獲得民主黨提名資格　將於11月大選迎戰川普

有關美國 11 月將登場的總統大選，根據外媒最新消息，民主黨參選人、前副總統拜登( Joe Biden )已於當地時間週五（ 5 日），取得足夠的黨內初選代表票，正式獲得總統候選人提名。
根據《美聯社》報導及統計，最新點票結果，拜登又再取得 21 張黨代表票，使他的總票數達到 1993 張，已經超過 1991 票的門檻，正式取得民主黨總統候選人的提名，民主黨料將於 8 月的全國代表大會上確認拜登提名。
報導並指出，在民主黨內的另 1 名勁敵、佛蒙特州參議員桑德斯（ Bernie Sanders ）於 4 月初退選後，拜登就成民主黨內的唯一總統參選人。印第安納州、賓夕凡尼亞州、羅德島州等 8 個州都已於 2 日舉行初選，由於新冠肺炎疫情影響，大部分人都選擇以郵寄投票，所以點票仍在持續中。但因為無黨內競爭對手，加上目前已跨越初選門檻，沒意外的話，拜登料將在 11 月總統大選中，正面迎擊與代表共和黨的現任總統川普( Donald Trump )。
拜登於 5 日發表的聲明中提到，很榮幸能與民主黨有史以來最有才華的參選人競爭，有信心民主黨將以 1 個團結的政黨之姿，贏得這場大選；而這也是現年 77 歲的他，第 3 次角逐美國總統大位，分別是 1988 年 、 2008 年和 2020 年。
雖然尚未成功問鼎總統寶座，但拜登從政經驗十分豐富，過去曾有長達 36 年的時間，擔任德拉瓦州的聯邦參議員，連任 6 屆任期，是該州服務時間最長的參議員；之後又成為歐巴馬( Barack Obama )的副總統，有望在這次大選中，獲得包含非裔在內的多種族選民支持。
此外，由於今年底將登場的大選，恰逢美中關係緊張、香港自治、新冠肺炎疫情、經濟衰退、種族爭議等多個重大問題，也顯得更加刺激、精彩可期。