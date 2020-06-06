這娃娃怪怪的！男錄影稱家裡鬧鬼　堅信：它自己在地上爬

超自然事件在全球各地都層出不窮，有人選擇寧可信其有，但也有人採取科學立場推敲，避免是有心人士在裝神弄鬼。那接下來發生在美國俄亥俄州的這起事件，究竟是真的還是假的呢？
美國俄亥俄州 1 名男子查德（ Chad Gassert ），今年 1 月時在個人臉書上傳了 1 段 20 幾秒的短片，影片中的他聲音略微顫抖，將鏡頭瞄準妻子放在玻璃櫃裡的 3 個娃娃，嘴裡一邊喃喃自語道「這玩意剛剛自己動了」，就在他講完後沒幾秒，右後方的娃娃突然就往旁邊動了下，把他嚇得趕緊跑出客廳。
事隔近 4 個月後，查德在 5 月初又上傳了第 2 段影片，查德聲稱當時家裡只有他 1 人，但因發現娃娃又怪怪的了，於是便再度拿起相機拍攝，這次換成位於前方、最小的淺藍衣娃娃有動作，把查德嚇到不知該說什麼；接著不知究竟是巧合還是不知名的力量使然，原本放在沙發扶手上的衣物也突然滑落。
查德在 5 月底時又 po 出第 3 段影片，內容是他聲稱發現那尊最常自己動的娃娃，不知怎麼地出現在客廳地板上，便再度拿出手機，站到離娃娃遠遠的地方拍攝，還將手在鏡頭前揮動了幾下，想證明不是他偷偷用線繩在操縱娃娃。在維持拍攝姿勢約 1 分鐘後，地上的娃娃突然往前倒，接著便往查德所在的位置緩緩移動。
3 段影片共吸引上百則留言，有人貼出電影《安娜貝爾》的圖片，表示查德拍到的影像讓他想起這部電影，也有不少網友留言表示：「天啊，真夠恐怖的」，還有人說：「這就是為什麼我從不在家裡放娃娃」、「它不想被關在箱子裡」。也有人質疑：「這是假的吧？」對此查德則於留言區回覆道：「我也希望是，但當時只有我在家，我太太出門了。」