罷韓高票通過　美日媒體分析：香港議題、親中逆風是關鍵

高雄市週六（ 6 ）舉行市長罷免投票，贊成罷免票數共 93 萬 9090 票，韓國瑜成為台灣史上第一位被罷免的直轄市市長。《華爾街日報》、《彭博社》、《日本經濟新聞》、都有相關報導，並一致分析，韓國瑜本身最大的問題是「親中」的形象，外在因素則是北京對香港日益增強的控制。
《華爾街日報》以「台灣選民把親中市長趕下台」為題，稱韓國瑜作為台灣最知名的親中派政治人物之一。韓國瑜 2018 年市長選舉因為民粹承諾、有話直說的風格，吸引勞工選民，並以高雄民眾對經濟停滯不滿，將自己描繪成能帶來實質改變，與中國恢復經貿的代理人。
高雄市長選舉的勝利，甚至一度讓外界質疑蔡英文總統連任的可能性。但隨著去年香港發起反修例運動（反送中），民眾對希望在台灣實施「一國兩制」的北京感到憂慮。韓國瑜訪問中國推銷貿易、與國台辦及香港中聯辦主任會面，這種過於親近的形象，讓他在總統大選失利。
《彭博社》形容韓國瑜是一顆殞落的政治之星，短短的 18 個月，韓國瑜從沒沒無聞到競選總統，最後為市長之位掙扎。韓國瑜曾在市長選舉展現宏大的目標，以及粗俗的民粹主義言論，做出的承諾包括吸引更多中國遊客、向對岸出售更多農產品。
然而韓國瑜的命運在拜訪香港中聯辦之後產生變化，第一次有民選官員進入辦公室，引起了非常大的爭議。在被問及香港反送中示威時，一句「不知道」更是讓支持度銳減。同時，蔡英文大力支持香港的抗議者，成為她成功連任的關鍵。
《日本經濟新聞》則以「親中逆風」形容韓國瑜，並指出韓國瑜在 1 月代表在野黨國民黨競選總統落選，同時市長的職位也受到質疑。在社會因香港問題，對中國感到警戒的情況下，親中派陷入了政治逆風的劣勢。
「香港」可以說是韓國瑜的絆腳石，反送中讓「今日香港、明日台灣」的意識感增強，因此主張和中國往來「發大財」的韓國瑜在總統大選支持度下滑。近日「港版國安法」的通過，又加深了大量年輕人對中國的警戒感，促使他們積極參與投票活動。