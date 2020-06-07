中國批美國沒有人權　蓬佩奧反嗆：卑鄙外宣、下流可笑

美國非裔男子佛洛伊德（ George Floyd ）因警方執法不當死亡，引起全美各地民眾示威抗議，加拿大、英國等地也有民眾集會向佛洛伊德致意。中國也藉著此事件以及新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情，透過外交部、官方媒體，批評美國缺乏人權、資本決定生死。
中國官媒《環球時報》 3 日發表社評，批評川普聲稱自己超前部署，死亡人數才會從 150 萬至 200 萬下降至 10 幾萬，令人咋舌。上個月 25 日佛洛伊德死亡的事件，反映美國社會對非裔族群的歧視無所不在，貧富差距加上疫情讓非洲裔、拉美裔處境更為艱難，金錢成為生存與死亡天秤的法碼。
中國外交部發言人趙立堅也在例行記者會上，多次與美國國務卿蓬佩奧（ Michael Pompeo ）隔空交火，要求美國政客管好自己，中方始終反對暴力違法行為，美國將香港示威者稱為英雄、鬥士，是「世界馳名雙重標準」。
蓬佩奧 6 日發表嚴厲聲明，指北京冷酷地想試圖利用佛洛依德的死亡，取得自身政治上的利益，殘酷的實行共產主義。然而面對這艱難的挑戰，美國仍會確保自由。
聲明指，中國共產黨就像歷史上每個獨裁政權一樣，為了政黨取得政權的渴望，沒有任何謊言會太過下流。以佛洛伊德做的大外宣太過可笑，騙不了任何人。美國與中國共產黨之間的差異再明顯不過了。
在中國，中共政府是教堂的縱火犯；在美國，犯人會被政府懲罰，且政府會派出消防車、救護單位，帶給信徒安慰。在中國，天安門、香港的和平示威者會被軍隊鎮壓，記者撰寫這些報導會被面臨牢獄之災；在美國，言論自受到保障，和平示威者受到歡迎，同時聯邦堅決制止搶劫和暴力，並根據《憲法》保障新聞自由。
北京近幾日藐視律法、輕蔑事實，中共試圖利用佛洛伊德之死，作為掩蓋內部侵害基本人權、自由的手段。中共的詐欺行為應該被世人所見。