瘋傳罷免通過「韓跌落神壇」　中國網友崩潰：民粹誤國

▲中國社交平台上熱傳的罷韓評論文章。（圖／翻攝自網路）

▲（圖／翻攝自《人民日報》）

▲（圖／翻攝自央視）

▲（圖／翻攝自微博）

高雄市長韓國瑜罷免案在週六（ 6 ）以高票通過，成為台灣史上第一位被罷免的直轄市市長。中國網友也非常關注韓國瑜罷免案，一篇為題「韓國瑜遭罷免之路：從高光時刻到跌落神壇」的文章也在網路上熱傳。中國官媒《人民日報》等，則是譴責民進黨追殺韓國瑜醜態百出，稱讚韓國瑜其實成績很不錯。《人民日報》記者批評，罷韓凸顯「台式民主」已經淪為「顏色政治、私心政治、騙術政治」的一地雞毛，稱讚韓國瑜市政成績不錯，但民進黨的一貫策略是不問事實只講情緒，一意煽動高雄人對韓國瑜「背叛高雄」的恨意。人民日報社主辦的《環球時報》也發表評論問道「被罷免，然後呢？」。引述台灣網友譴責民進黨追殺，為了罷韓連新冠疫情（ COVID-19 ）都能「雙標」，鼓勵發燒者前往投票。高雄週六（ 6 ）罷免投票，採取最高規格的防疫措施，民眾須配戴口罩才能投票，投開票所外每一公尺設置社交距離動線，工作人員頭戴護目鏡，入口處噴灑酒精消毒、量額溫等，若體溫超過 37.5 度，將會被要求登記姓名、佩戴手套，前往專用防疫圈票處。且台灣截至投票前一天（ 5 ）已連續 55 天沒有本土病例。罷韓有關的話題今昨兩日佔據微博、各大媒體的熱門話題。中國網友在《鳳凰新聞》、《央視》的官方微博上留下看法，有網友對罷免支持「騙來騙去把自己騙下去」、「這貨下台了，大陸還能被少騙一點」、「當年一飛沖天，今日一落千丈」；但也有人認為這是民調（民粹）誤國，感嘆國民黨無能、自私、沒落。中國部分網友指出，微博上相似的評論疑似是「1450 網軍」，但目前還未有明確證據，且用字遣詞也與台灣網友相差甚遠。