因川普爭議被取消畢典演講　伊凡卡爆氣發推特：校方封殺

▲伊凡卡在推特上批評校方封殺。（圖／翻攝自伊凡卡推特）

美國威奇托州立大學應用科學與技術學校（ Wichita State University Tech ）邀情總統川普女兒伊凡卡（ Ivanka Trump ）透過視訊發表對畢業生的演說，但在川普揚言出動軍隊鎮壓為「佛洛伊德之死」示威的抗議者，引起的爭議後，發出邀請不到幾個小時，校方就宣布取消邀請伊凡卡。伊凡卡 6 日在推特上貼出自己準備好的影片，批評「我們國家的校園應該要當言論自由的堡壘。封殺文化、歧視性的觀點與學術界對立。現在傾聽另一方的聲音比以往要來的重要！」。《富比士》（ Forbes ）評論，這次事件對伊凡卡來說也許能夠讓她學到，真正拒絕她的事自己本身的問題，而不是文化。威奇托州立大學的師生們，包括攝影系副教授瑞恩（ Jennifer Ray ）共 488 人，聯合在校園報紙上發表公開信，指出川普政府的聲明讓伊凡卡成為了站不腳的發言人。瑞恩寫道，川普政府已經驅離示威者，並下令動用暴力驅離和平示威，暗示抗議者應該被槍決，呼籲州長控制局面。川普沒有要求制止種族主義的警務，無情的漠視非裔族群、移民及拉美裔民眾的擔憂。在宣布邀請、公開信發表的幾個小時內，校長戈登（ Jay Golden ）便宣布取消邀約伊凡卡。