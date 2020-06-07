川普「推特治國」破紀錄！1天瘋狂轉發200條貼文

▲川普推特發文的統計圖表。（圖／翻攝自 factba.se 推特）

▲川普推特發文的統計圖表。（圖／翻攝自 factba.se 推特）

美國總統川普時常透過個人推特（ @realDonaldTrump ）評論時事，包括對美中關係的看法，日前還因為發表有關郵寄投票的爭議，被推特貼上「事實查核」的標籤，川普下令加強社群媒體監管，展開政府與推特的大戰。近日，美國各地因為非裔男子佛洛伊德（ George Floyd ），發起大規模示威，川普在當地時間周五（ 5 ）一天之內發文、轉貼文章數達到 200 條，打破了先前遭到國會彈劾時期，轉發 142 條的紀錄，創下他擔任總統以來的新高。根據追蹤川普使用推特的數據網站 factba.se ，推特被川普當作傳遞訊息的工具，今年適逢大選，使用的頻率也增高。川普本週共轉發 468 條貼文，在週五（ 5 ）8 點至 9 點，短短 60 分鐘內，轉發了 74 條推文，雙雙創下單小時、單週新高紀錄。高峰期間平均每分鐘轉發超過 1 則，整日平均每小時轉發 8.3 條推文。川普曾在美中貿易戰時期，多次透過推特談論他與中國國家主席習近平的關係，雙方談判進度。確年遭到國會彈劾時，也用推特抨擊眾議院議長佩洛西（ Nancy Pelosi ），近日推特貼文也對香港議題、COVID-19 疫情有所著墨。根據《 CNN 》之前的採訪，前任白宮新聞秘書史派瑟（ Sean Spicer ）曾說過，總統的推文相當於官方聲明。因此，推特在推文標記「事實查核」才會造成川普的不滿，但川普以「言論自由」之名制定命令管理社群媒體，也引起外界的批評。