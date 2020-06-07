8旬翁病逝醫院！27歲夫繼承「千萬遺產」：難過2天就夠了

英國一對伴侶挑戰世俗眼光，不僅是同性伴侶，同時也是一對相差54歲的老少配。然而最近81歲的男子去世，兩人雖然歷經分分合合，其年輕丈夫仍將繼承他的千萬遺產。
綜合外媒報導，英國一名81歲前牧師克萊門茨（Philip Clements）歷經嚴重發燒、病況惡化，5月31日在羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest）一家醫院內因心臟疾病病逝。
早在2017年，克萊門茨曾因與同性伴侶的互動而被廣為人知，他與在網路上結識的羅馬尼亞籍的模特男友馬林（Florin Marin），公開表態反對英格蘭教會禁止牧師同性婚姻的規定。
兩人同居2年後結婚，克萊門茨為此賣掉自己在英國白金漢郡（Buckinghamshire）的家，在布加勒斯特花10萬歐元（約336萬台幣）買房，並登記在馬林名下。然而沒過幾個月，兩人卻分手了，馬林很快地與富翁新歡在一起，克萊門茨得知後錯愕又傷心。
克萊門茨中間曾返回英國，不過今年年初他仍選擇搬到羅馬尼亞，與馬林舊情復燃。雖然兩人幾乎閉門不出，但年事已高的克萊門茨突發高燒，只得送醫，而因為2019新型冠狀病毒（COVID-19）的管制，醫院不准許探病，克萊門茨最終獨自在醫院內病逝。
馬林表示，也許大家會以為他是個悲慟不已的鰥夫，「我確實在哭，但2天就夠了」。現年27歲的馬林除了繼承丈夫保險的10萬英鎊喪葬補助（約375台幣）、15萬英鎊（約562萬台幣）保險給付，每月還能領2,000英鎊（約7.5萬台幣）的終身退休金，總計繼承了超過千萬的遺產。（編輯：林奐妤）
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