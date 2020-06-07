日本琵琶湖傳翻船意外　13人落水、含3童共8人獲救

據日本《 NHK 》境內座落於滋賀縣的最大湖泊琵琶湖在今日（ 7 ）下午 1 點左右傳出翻船意外，警方、消防隊接獲通報後趕往救援，至當地時間下午 3 點 48 分，雖然狀況不明，但已有包括兒童在內，8 人獲救。根據報導，船上共有 13 人，警方跟消防員出動直升機、船隻進行搜查後，共救起 3 名兒童、3 名男性、2 名女性，被營救上來的人士目前身體狀況未知。翻覆的船隻根據《 NHK 》的畫面，只有船首浮在水面，警察在預計在當地時間下午 4 點前將船以繩索拉至岸上。