WHO前秘書長：新冠病毒會人傳人　中國太晚通報

世界衛生組織（ WHO ）前秘書長、挪威前總理布倫特蘭德（ Gro Harlem Brundtland ），在 1998 至 2003 年間於世衛服務時，曾成功防治了當時的 SARS 疫情。她近日接受德媒專訪時提到，此次新冠肺炎疫情歐洲國家的反應過慢，並批評中國對「新冠病毒會人傳人」一事通報的太晚。
綜合媒體報導，布倫特蘭德本月初接受德國《明鏡週刊》（ Der Spiegel ）專訪，她表示新冠肺炎會人傳人一事，早在 1 月 1 日就已經很明確了，但中國卻遲至 1 月 20 日才正式宣布這點，是北京在應對疫情時犯的最大錯誤。
不過，對於中國是否有隱瞞疫情，布倫特蘭德則稱，中國幅員廣闊、內部存在利益衝突，因此需深入研究才能判斷；而且世衞能做的只有盡力督促中國提供資訊，但無執行權，並舉了當年她施壓北京以獲得對方在 SARS 方面資訊合作的例子，認為今非昔比，如今的中國比當時還要更強大，同樣的請求可能有被拒絕的風險。
布倫特蘭德也批評了歐洲對自身醫療體系的負荷能力太過樂觀，還低估病毒的傳染力，才導致歐洲一度成為疫情震央：「整個歐洲的反應如此緩慢，令我有些驚訝。」，並稱讚台灣等國防疫成功，動作快又有決斷力，才成功阻止病毒繼續傳播。
至於近來鬧得沸沸揚揚的美國退出世衛一事，布倫特蘭德則聲稱，此事華府內部也有很多反對的聲音，若美國真的離開世衛，其他國家也會把缺口補上，對美國自身的利益有所損害。
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