指控中國阻歐美研發疫苗！美議員：它決意和民主國家為敵

新冠肺炎疫情在西方國家逐漸獲得控制，但在其他地區仍在蔓延，截至台灣時間 8 日清晨 7 點，全球已有至少 6979789 人染疫、 401848 人死亡，各界無不卯足全力研發疫苗和治療藥物，然而，美國共和黨聯邦參議員瑞克·史考特（ Rick Scott )近日接受外媒專訪時卻表示，美國有證據顯示，中國正試圖減慢或破壞西方國家對新冠病毒疫苗的研發進度。
根據英國《 BBC 》報導，佛羅里達州共和黨參議員史考特，本月 7 日接受其電視訪問時表示：「中國不希望我們(美國)、英國或是歐洲先開發出疫苗，他們已打定主意，要和美國以及與全球的民主國家作對。」並稱：「我們必須把疫苗開發出來。不幸的是，我們有證據顯示，中共正試圖破壞我們，或減慢我們開發疫苗的速度。」
至於被問到有何證據證明上述言論時，史考特則未透露進一步細節，只說消息來自美國的情報與軍事單位，認為由誰先研發出疫苗，將影響全球抗疫進展，因為「若英美先研發成功，我們會分享；但中共的話，他們不會分享。」
共和黨的史考特，對中政策與總統川普和現任白宮許多幕僚一樣屬於鷹派，曾呼籲應抵制所有中國製的產品。
他接受訪問的時間點，正逢川普頻頻對中國處理新冠疫情的方式發起攻擊，不但把病毒稱為「中國病毒」，還與國務卿蓬佩奧一搭一唱，聲稱已證明新冠病毒起源於中國武漢的實驗室，美方對此掌握大量證據；然而，有關說法遭到北京嚴正駁斥，痛批蓬佩奧等人造謠抹黑，意圖將防疫不力的罪名甩鍋。