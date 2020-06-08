新冷戰夾縫求存！日媒：日本未參與國際譴責中國聲明

美中關係自美國現任總統川普上任後出現轉折，接連遭遇貿易戰、科技媒體戰、還有新冠肺炎等爭議，部分分析家甚至認為 2 國之間有進入新冷戰時期的態勢，或將影響其他國家是否必須「選邊站」。不過現有日媒指出，為了改善日中關係、不影響中國國家領導人習近平訪日計畫，日本曾拒絕參加國際就香港國安法批評中國的聯合聲明。
根據日本《共同社》報導，據日本國家單位相關人士透露，在 5 月底北京推動「港版國安法」時，日本政府曾被詢問是否要參加美、英等國嚴厲批評中國的聯合聲明，但日本希望改善與中國關係、避免過度刺激中國而拒絕，還透露美國等相關國家因而對日本的做法感到失望，擔心日本的決定可能導致與歐美各國產生裂痕。
報導並指出，日本在 5 月 28 日當天曾就港版國安法單獨發表聲明，稱對此事感到憂慮與關切；但第 2 天，中國外交部發言人趙立堅就指出，希望日方替習近平訪日創造良好的環境和氛圍，等於間接要求日本與歐美劃清界線。
此外，《共同社》分析也指出，日本正處於該如何在美中之間的夾縫求生存問題，因為日本在安全保障上依賴美國，但與中國的經濟聯繫又已深化到無法抽身的程度，不只有許多日本企業把生產基地設在中國，要解決中國公務船多次進入日本領海的尖閣諸島（又稱釣魚島）的問題，也需要有良好的對中關係做為基礎。
種種複雜因素考量下，若美中緊張繼續升溫，也很難避免要將要在 2 國間做出「艱難的選擇」，日本勢必得盡快摸索出 1 條合適的前進道路。