習李鬥？李克強推「地攤經濟」振興　遭官媒、習家軍圍攻

中國國務院總理李克強在 5 月 28 日全國人大會議閉幕後的中外記者會上，提到攤販解決就業問題的助益，此話一出，原本和地攤對立的城市管理執法部門開始放鬆管制。但短短一週，北京市政府以不利首都形象為由，取締攤販，《央視》、《人民日報》等紛紛發表評論「地攤經濟不能一哄而起」、「地攤經濟，升溫不能『發燒』」。《自由亞洲電台》引述《新華社》消息，指中央級的官媒 4 日高層接到中宣部網信辦禁令，嚴禁媒體在報導中使用「地攤經濟」一詞。原因據稱是認為「地攤經濟」一詞有損政府的面子。現在各家媒體都在查刪以前的報導。地攤經濟馬上成為中國熱門話題，燒烤、冰粉、牛雜等小吃名紛紛登上微博熱搜榜，但從 5 日開始中國官媒開始降溫地攤熱潮。《人民日報》刊登深圳地攤的訪談，內容指地攤沒那麼賺錢。北京市 7 日發布消息，強調「地攤經濟」不適合首都，將會加強取締。《央視》也附和發表評論，指地攤經濟並非「包治百病的靈丹妙藥」，各地都跟風擺攤會蠶食城市治理的成果。振興經濟最重要的還是要恢復生產、商業活動，因此北京市、中央廣播電台推出的「消費季」將持續到月底，值得中國各地借鑑。李克強在人大後記者會上提及 6 億人月收入僅千元、提倡地攤經濟，引起網路熱烈討論，許多中國網友紛紛分享因疫情遭遇到的經濟困難。李克強的一番言論， 雖然在會上他多次強調對脫貧有信心，仍被外界、政治觀察家認為是和習近平唱反調。