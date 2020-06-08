美前國務卿倒戈挺拜登！遭川普推文炮轟：你這老頑固

美國總統川普行事風格外界難以捉摸，爭議言論更是不在少數，對手民主黨一致炮轟不在話下，即便是自家共和黨人，也難免有些反對的聲浪傳出，美國共和黨籍的前國務卿鮑爾（ Colin Powell ）近日接受美國《 CNN 》專訪時，就公開指責川普的言行違背憲法、分裂美國，還表態支持民主黨籍的總統候選人拜登（ Joe Biden ）。
根據《 CNN 》報導，鮑爾 7 日接受專訪時表示，美國是有憲法的國家，而總統的所做所為已經偏離了這部法典，「我認為我們現在所看到的是我一生中見過的最大規模的抗議運動，我認為國家應該做出明智的回應，而非繼續容忍類似問題發生。」
鮑爾強調，政府現在應該想的是要怎麼與全國人民聯繫、擁抱人民，商討出合適的對策，以擺脫美國目前面臨的情況，而不是詛咒人民。相較於川普，鮑爾也聲稱，自己曾與拜登共事近 40 年，許多理念上都十分相近，還透露自己會在 2020 年的總統大選投給拜登，批評川普「一直在說謊」，不應連任美國總統一職。
對於鮑爾的言論，川普顯得相當不高興，當天稍後便在推特上發文反擊，嗆道鮑爾非常「頑固、古板」，打下：「把我們捲入災難性中東戰爭的頑固之人，剛剛說他要投給另 1 個老頑固-愛睏的拜登。鮑爾不是說伊拉克擁有『大規模毀滅性武器』嗎？他們沒有，但我們還是去打仗了！」諷刺波斯灣戰爭師出無名，卻還是堅持去攻打伊拉克，後來相關調查報告出爐，認為戰前關於伊拉克大規模毀滅性武器的評論有誤並缺乏證據，未能指控伊拉克有大規模毀滅性武器。
鮑爾在 1990 年代曾率領美軍攻打伊拉克，後來在小布希總統任內擔任美國第 65 任國務卿，也是該國史上首位任職美國國務卿兼參謀長聯席會議主席的非裔美國人。雖是共和黨籍，但他在最近 3 次的總統大選都投給了民主黨的候選人，這次又揚言要支持拜登，也被視為是他最近 1 次公開與共和黨唱反調的舉動。