劍指中國？傳強生擬立法　阻擋威脅國安之外資收購

美中貿易戰開打後，美方加強審查中方企業、媒體、科技在美國的交易與運作，欲防止中國影響力無限上綱。現在連英國也傳出，出於對中國影響力日益擔憂的情況下，首相強生( Boris Johnson )有意通過法案，禁止對國家安全構成威脅的外國收購。
綜合英國《泰晤士報》、《每日郵報》報導，強生目前正在敦促相關立法，強制要求企業主動向政府匯報任何可能引致國家安全風險的收購行為，並以刑事制裁作為威脅。若有關高層知情未報或無視政府規定，其董事可被判監禁、取消董事資格或罰款。
上述方案是由強生的高級顧問康明斯（ Dominic Cummings ）推動的，也獲得財政大臣薩納克（ Rishi Sunak ）支持，根據條例草稿，若有外資欲收購計劃逾 25% 股份、資產或知識產權時，英國企業就須提出申報。另外，強生也有意將學術合作和研究計劃納入有關法例，可能在幾週內就會向國會提交草案。
報導也指出，法案的推動也肇因於人們擔憂新冠肺炎大流行引發的經濟危機，會讓英國企業變得相對脆弱，給了外界可趁之機；而且不久前，英國政府才計劃加深與「五眼聯盟」的合作關係，以期放鬆中國對英國技術和研究領域投資的控制，也是在華為因參與英國 5G 網絡而遭受批評後的幾個月，此舉才得以實施。