影／台北夜生活的魅力　美國網美帶你探索

車水馬龍的街道、五光十色的告示牌、熙攘的人群，入夜後的台北比白天多了一層神秘感。形形色色的人們在下班後來到夜店、酒吧放鬆尋歡，隱藏在巷弄裡的去處似乎永遠也探索不完。來自美國的網美部落客Meghan透過影片帶大家一起探索台北的質感酒吧與夜店，體驗台北夜生活的無窮魅力。





穿梭在大臺北市區，Meghan首先抵達了Chess夜店，粉色霓虹燈光為這間夜店渲染出一層獨特的迷幻感。Meghan對台灣夜生活的第一印象是「很安全」，她說：「在喝酒過程中不會遇到酩酊大罪、失態的人。」她也提到，台灣的計程車服務舒適、安全又便宜，讓想要跑吧(bar surfing)的人可以放心的玩。



來自美國的網美部落客Meghan透過影片帶大家一起探索台北的質感酒吧與夜店，體驗台北夜生活的無窮魅力。（圖／@lamontamer-@nicholaslauphoto_com_Instragram提供） 跳完舞後，Meghan穿過隱密的小巷、按下神秘機關，推開了PUN BAR的大門。這間神秘的酒吧不容易找，過程就像在探險一般，十分刺激。店內除了格局雅緻，酒品也十分細緻，Meghan 稱讚道：「店家在調酒設計上花費不少心思。」





在Meghan的鏡頭下，台北的夜晚飄著淡淡的酒香，微醺的人們穿梭在城市裡與彼此邂逅。



來自美國的網美部落客Meghan透過影片帶大家一起探索台北的質感酒吧與夜店，體驗台北夜生活的無窮魅力。（圖／@lamontamer-@nicholaslauphoto_com_Instragram提供）

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