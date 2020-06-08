紐西蘭宣布防疫有成！女總理曝「成功關鍵」：與台灣有關

紐西蘭政府今（8）早宣布，國內新冠肺炎確診患者已全數痊癒出院，預計今晚午夜後將全面解封，讓民眾回歸正常生活，而紐西蘭首席科學顧問在受訪時針對何時重啟國界，則指出需考量條件包含疫情可信賴程度，而台灣目前正屬於「可信賴名單中」，與澳洲、香港、越南一同入列。

根據《ABC News》報導，和台灣同屬全球防疫前段班的紐西蘭今宣布病例「全數清零」，總理阿爾登（ Jacinda Ardern ）就表示，三月初開始遵循「台灣模式」建立防疫措施，至今首次無病患住院，國內也已連續 17 日沒有新增確診，台紐雙方是否能進一步共築「旅遊泡泡」（travel bubbles），也成為兩國密切關注的焦點。

▲紐西蘭總理阿爾登。（圖／美聯社／達志影像）

而對此紐西蘭衛生部門仍不敢大意，指出就算本土相當安全，但為避免境外病毒移入，還是決定暫不開放邊境，衛生部秘書長布魯斐德（Ashley Bloomfield）也表示，「這對我們而言是一路走來重要的里程碑，不過大家仍須保持警惕，有必要持續防範疫情」。

事實上，紐西蘭總理阿爾登也預計將於今天稍晚宣布，紐西蘭警戒層級將於本週調降至「第一級」，為 4 級病毒因應系統中最低等級。該國人口約 500 萬，確診病例累計達 1154 起，死亡總數 22 人，如今疫情趨緩，包含公共集會限制、強制性社交距離等防疫措施將解封，對外組成短期、小型的旅遊走廊可能性也開始提升。（編輯：楊智傑）