捍衛主權　宜縣藍綠齊喊「釣魚台是宜蘭的！」

日本石垣市議會提議將「釣魚台」改為「登野城尖閣」，將於明日進行表決，此舉再度引爆「釣魚台」主權爭議，擁有行政管轄權的宜蘭縣，今（8）日上午由縣長林姿妙與議長張建榮及縣議會藍、綠黨團共同召開記者會，高喊「釣魚台是宜蘭的！」大動作宣示主權。日本媒體報導，日本沖繩縣石垣市擬將釣魚台改名為「登野城尖閣」，消息傳出之後，除了外交部表達嚴正立場，重申釣魚台列嶼是我國固有領土之外，擁有行政管轄權的宜蘭縣，今天也出面表達立場。頭城鎮籍的宜蘭縣議員蔡文益在議會提出臨時動議建議將釣魚台更名為「頭城釣魚台」以彰顯主權，獲得不分黨派22位議員連署。蔡文益指出，釣魚台從歷史角度可以看出來是屬於宜蘭縣頭城鎮大溪里所有，日本石垣市要將之改為「登野城尖閣」，宜蘭縣民及頭城鎮民都不能接受，為了護主權及護漁權，因此在議會提案將「釣魚台」更名為「頭城釣魚台」以彰顯主權。縣長林姿妙強調，「釣魚台」是宜蘭縣頭城鎮的轄區，也是中華民國的土地，所以我們不分藍綠，縣府及議會共同宣示主權，也希望中央政府與我們一起努力捍衛主權。國民黨議會黨團書記長李清林表示，釣魚台有史以來就是中華民國宜蘭縣頭城鎮所管轄，因此，議會各黨團都反對日本的改名舉動。民進黨議會黨團總召陳俊宇表示，釣魚台自古以來就是宜蘭的領土，也是宜蘭沿海漁民捕魚的重要漁場，而宜蘭縣歷屆縣長也都宣示釣魚台是宜蘭頭城的領土。他呼籲日本政府一定要尊重台灣人，也請中央相關部會重視這個議題，要顧好主權、吋步不讓。國民黨籍縣議員楊弘旻說，他看到縣長在她的粉絲專頁強調「釣魚台是宜蘭的」，除了表示支持之外，也在臉書轉貼，另外也與蔡文益議員一同建議將「釣魚台」改為「頭城釣魚台」，冠上「頭城」兩字可以更加彰顯這是屬於頭城屬於中華民國的領土。所有出席記者會的議員最後齊聲喊出「釣魚台！宜蘭的！」及「登島宣示掛門牌」，形成藍綠議員難得立場一致，同框團結的畫面。