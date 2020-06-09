被指控阻撓歐美研發新冠疫苗　華春瑩嗆：拿出證據來啊

美國共和黨聯邦參議員瑞克·史考特（ Rick Scott )，近日接受英國《 BBC 》專訪時曾表示，中國不希望歐美等西方國家先開發出疫苗，所以著手試圖破壞疫苗研發進度。對此中國外交部發言人華春瑩回嗆，請史考特有證據就快拿出來，不要羞答答的。
8 日在例行記者會上，有傳媒就著史考特的受訪內容提問，關於史考特聲稱美國情報機構掌握情資，握有中國企圖妨礙歐美疫苗研究的證據，中方有何評論？華春瑩回應道，請史考特拿出證據來，不用「羞羞答答」，因為美方編造對中國的各種誣陷、造謠、抹黑、誹謗，實在是太多了，並反問：「不知道美國國內針對這樣一些人，對其他國家的肆無忌憚的造謠和誹謗，有無任何法律約束？」
華春瑩並稱，疫苗研發不是中美之爭，而是人類與病毒的戰鬥，哪個國家率先完成疫苗研發並投入使用，都將是對人類抗擊新冠肺炎疫情的貢獻；而且習近平曾在已過的世衛大會（ WHA ）上承諾，中國研發新冠疫苗完成並投入使用後，將作為全球公共產品，希望美方也能像中方盡快向世界做出承諾，即如果美方率先研發出疫苗，會和世界分享。
在昨天( 8 日)的記者會中，華春瑩也就著香港問題再次槓上美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ），認為近日個別外國政客紛紛評論港版國安立法，但卻讓人無法確定，他們在評論前，到底有沒有認真讀過《中英聯合聲明》、能不能準確說出《中英聯合聲明》的具體條款和內容；並重申「與英方有關的條款隨著香港回歸和各項後續工作的完成已經都履行完畢，在香港實施『一國兩制』，包括中方制定涉港國家安全立法的法律依據是中國憲法和基本法，而不是《中英聯合聲明》」。
華春瑩還表示，美方個別人士之所以反應如此強烈，不是因為他們真的關心香港人民的自由，而是他們為所欲為的破壞中國國家安全的自由；涉港國安立法完全是依照憲法和香港基本法的規定履行，以維護中國的國家安全，再次強調中方堅決反對任何外部勢力企圖干預香港事務的決心。