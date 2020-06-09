新冠疫情去年夏末就在陸蔓延？美媒：衛星圖顯示了異常

有關新冠肺炎疫情源頭和爆發時間點，美中 2 國已爭論了數月，互相指控對方甩鍋責任，近日又有美國媒體報導，衛星圖顯示，病毒很可能在去年夏末秋初時就在武漢等地流行，比外界所知的時間點還要來的早。
根據美國《 Abc News 》報導，美國哈佛大學醫學院最新研究，引用衛星影像顯示，去年夏末秋初時，中國湖北省武漢市幾家大型醫院，周圍車流量明顯增加，只見紅色的點點(代表車輛停泊於醫院停車場的位置)遍佈醫院四周，比一般時間的車流量來得多，意味著當時可能有大量病患上門求醫。
哈佛大學醫學院教授伯恩史坦（ Dr. John Brownstein ）表示，研究小組使用類似於情報機構的技術，分析了 300 多張的商業衛星圖像，並觀察到從 2019 年夏末到初秋，武漢 5 家主要醫院外的車流量顯著增加；而且互聯網上的數據比對顯示，幾乎也是在同一段時間，中國網友搜尋某些病徵的次數也有所增加，這些症狀後來被認定為與新冠肺炎密切相關。
「醫院繁忙、停車場爆滿，醫院裡的汽車越多...醫院的繁忙程度就越高，這可能是因為社區中正在發生某種事情，感染正在增加，人們不得不去求醫。因此，您會看到醫院的汽車量增加，我們在對多個機構的研究中都看到了這點。」
不過，伯恩史坦也承認，前述所謂的證據確實都是間接性的，數據所描繪的圖像本身亦非決定性，車流增加也可能是新冠肺炎以外的原因造成；但這項研究確實為新冠病毒的起源提供了重要的新數據，「這些信息都指出當時在武漢可能發生的事」，後續仍須進行更多研究，以全面了解當初的真實狀況，並使人們真正了解病毒的爆發和流行始末。
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