全球確診創單日新高！世衛：疫情惡化中、結束大流行還早

過去 10 天中就有 9 天，各國向世衛通報的新增病例數超過 10 萬，其中

新冠肺炎疫情大流行，截至台灣時間 9 日清晨 8 點，全球已有至少 7085894 人確診、 405168 人死亡。世界衛生組織( WHO )週一警告，全球確診數在近期劇增， 7 日的新增病例更是刷新單日最高紀錄，現在就談疫情結束恐怕言之過早。綜合外媒報導，世衛於當地時間 8 日的記者會上表示，雖然新冠疫情看似在歐洲已得到控制，但全球確診數在 7 日超過 13.6 萬件，是疫情爆發以來單日最高，而且有 75％ 集中在美洲、南亞等 10 個國家，此外，東歐、中亞部分地區的病例數也在持續上升，顯示全球的疫情仍在惡化當中。世衛秘書長譚德塞( Tedros Adhanom Ghebreyesus )在會議中也聲稱，現在各國面臨的威脅主要來自於自滿，敦促全球務必繼續密切監控疫情發展，以免隨著逐步解封、開始允許大型聚會，疫情出現反彈。世衛突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）表示，中美洲的疫情還未達到高峰，尤其瓜地馬拉等地的疫情仍持續升高，狀況仍相當複雜；世衛流行病學家科霍芙（ Maria Van Kerkhove ）亦坦承，目前全球確診數已超過 700 萬，死亡人數逾 40 萬人，離大流行結束還要一段時間。※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「」專線，或「」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。