另類台灣之光！　台人投資Zoom賺翻登上美媒

The China Post報導，視訊軟體Zoom近日公佈2020年第一季財報數據較去年增加170%，從眾多公司財報中脫穎而出，繳出亮眼成績單。
根據《彭博社》報導，一名低調的台灣投資人10年前開始投資這間視訊軟體公司，今年受疫情影響，人們採取遠端工作模式，視訊軟體需求因此大增，而這名投資客也從中賺取不少獲利。
松翰科技董事長陳賢哲早期透過名下的Digital Mobile Venture Ltd公司成為Zoom的天使投資人，據傳，以上週四股票收盤價結算，陳賢哲若今年3月底至今仍未售出股票，如今持股價值高達16億美元（約新台幣475億）。
然而，考量到疫情結束後，大多數民眾會回到原本的工作崗位，不再使用視訊軟體，專家對Zoom的未來股價展望意見分歧。
隨著Zoom的人氣水漲船高，其安全防護漏洞也引起民眾疑慮，促使Zoom加強其防護措施以保護廣大使用者。台灣政府機關、部分特定非政府機關因資安疑慮，已下令禁用此視訊軟體。
彭博社強調，陳賢哲始終相當低調，不接受任何採訪。根據清華大學歡慶百年校慶出版的傑出校友合集，陳賢哲畢業於清大化學系，早期透過墨水生意賺錢。
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