美軍C-40運輸機自沖繩出發　飛經台灣、進入越柬上空

美軍一架波音「快船」 C-40 運輸機，航班編號「 CNV7642 」今日上午日本時間 8 點 53 分自沖繩那霸起飛，向南行駛飛越台灣基隆上空後，沿台灣西海行駛，最後從台南外海向南海離開。根據 AirNav 飛機雷達網站公佈的飛行軌跡，在上午 11 點左右，飛機飛越越南，進入柬埔寨上空。
經常追蹤飛行軌跡的推特帳號「 Golf9 」上表示， C-40 運輸機飛越台灣西海岸，這是一個非常少見的飛行航線。台灣國防部未正面證實此事，僅表示國軍對台海周邊海空域全程掌握，請國人放心。
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