習近平大動官媒鬥李克強　美媒分析：文革、六四都少見

中國國務院總理李克強在 5 月 28 日的全國人大閉幕記者會上，面對中外記者提問經濟狀況，直言中國作為發展中國家，仍有 6 億人月收入僅千元，在中等城市租房都有困難，並評價「地攤經濟」對解決就業問題有益處，政策將著重民生問題，對脫貧仍有信心。
在李克強鼓勵「地攤經濟」後短短不到一週，中宣部管轄的中央電視台 7 日發表評論，認為地攤經濟不適合北京，對「一線城市」來說精細化管理方才是正道。有媒體引述新華社內部消息，稱中宣部下令刪除有關地攤經濟的報導，相關文件被作廢。
歐美媒體都把這些事件，分析成國家主席習近平與總理李克強之間的政治鬥爭。《美國之音》（ Voice of America ）認為，官媒公開抵制政府總理提倡的經濟政策，反映出高層意見明顯分歧。
《人民日報》、《央視》由中共中央常委王滬寧管轄，而《北京日報》則歸屬北京市委書記蔡奇，由黨內排名第五的常委、地方官員領導的媒體機構發表文章抵制「二號人物」的政策，除了在文革前和六四事件中，是非常少見的。而「地攤熱」的轉變也正好是從 6 月 4 日開始，北京城市管理執法部門宣布，依法嚴格查處佔道擺攤設點違法行為。
《美國之音》引述中國轉型問題學者周舵，表示「連傻瓜都能看出來」中南海內部的意見分歧。中國政法大學經濟學者楊帆則認為，官方媒體反覆的報導對李克強造成了不好的影響，但另一方面，在記者會上務實的言論雖然戳破了北京宣傳的「超級強國」的形象，但卻提升了李克強的聲望。
北京的獨立學者榮劍認為，可以肯定的是習打壓李，但不見得李敢於和習鬥，李最多就是消極抵抗或不配合。而地攤經濟因為會增加管理成本、無法報稅，一二線城市不參與，頂多就是後段城市自生自滅，預期影響力不會太大。