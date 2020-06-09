反送中滿1年　特首：每人都要學到教訓、香港禁不起亂局

去年的今天（ 6 月 9 日）在香港發生了反對送中條例的百萬大遊行，可說是反送中運動滿一周年之日，香港特首林鄭月娥今天上午出席記者會，聲稱過去 1 年的經驗，所有人都應吸取教訓，並明白香港承受不了亂局，特別又遭逢新冠肺炎疫情導致的經濟衰退，大家更應共體時艱。綜合香港媒體報導，林鄭月娥今天出席行政會議前的記者會上，有現場傳媒問到，是否會因為去年宣佈繼續二讀逃犯條例修訂草案、結果導致後續一連串動盪而後悔，林鄭回應稱，過去 1 年香港面臨的困難大家有目共睹，每個人不論是政府官員、立法會議員還是一般市民，都應汲取教訓，強調香港承受不起亂局。林鄭月娥並稱，安居樂業是所有港人共同的願望，特別現在受到新冠肺炎疫情影響，全球經濟普遍衰退，香港就更需要穩定環境，相信是香港人的共同願望，若社會每天都有暴力事件發生，只會讓政府實施的保就業措施成效大打折扣。林鄭月娥也提到，中央政府對香港特區的政策並無改變，「一國兩制」必須全面落實，而國家安全是落實「一國兩制」的核心部分，特區政府絕不贊同針對「港區國安法」而發動的罷工罷課投票，也相信在此艱難時刻，不會有市民歡迎任何罷工行動，大部分人都擔心失業，或者在生活上遇到困難。