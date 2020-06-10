「別害怕追夢！」　印尼高材生哈佛畢典感人致詞

▲一名來自印尼的哈佛公衛系碩士高材生在畢業典禮上代表畢業生致詞，以作為少數族裔學生為題分享個人求學經驗，鼓勵印尼的學生們「勇敢追夢」，並以公衛系背景出發傳遞防疫正能量，內容相當動人。（圖／翻攝自IG）

隨著六月畢業季來臨，應屆畢業生們都將與學生生涯揮手告別，並正式展開人生中的嶄新篇章，今年面臨疫情肆虐全球，這個畢業典禮注定十分特別。一名來自印尼的哈佛公衛系碩士高材生在畢業典禮上代表畢業生致詞，以作為少數族裔學生為題分享個人求學經驗，鼓勵印尼的學生們「勇敢追夢」，並以公衛系背景出發傳遞防疫正能量，內容相當動人。





來自印尼的女孩Nadhira Nuraini Afifah今年25歲，在美國波士頓哈佛陳曾熙公共衛生學院(Harvard T.H. Chan School)就讀公衛學系，她幸運的被選中代表致詞。





「校方並沒有規定演講主題，因此我決定分享自己作為一個少數族裔學生的經驗。過去我因這個身份而遇過許多挫折，不過後來我發現哈佛校園內有設置祈禱室以及信仰網路。」Nadhira於週五向雅加達郵報(The Jakarta Post)表示。她並以自己作為少數族裔身份的故事鼓勵其他印尼年輕人勇敢追夢，她說：「別害怕做夢，努力追求自己想要的教育機會。」





Nadhira在演講中也提到公衛部門的重要性，並強調在現在疫情之下人們必須撇開分歧共同合作。她表示，在公衛體系中工作是一項優待，因為這讓她有機會拯救無數生命，並改善下一代的健康與壽命。「在這樣艱困的時刻裡，我們明白不論出身高低、不論來自哪裡，所有人都一樣面臨危險，唯有互相幫助我們才能一起挺過。」她說道。





Nadhira並非唯一在本屆哈佛畢業典禮致詞的印尼學生，另一名印尼籍學生Andhika也在法律系代表致詞。想觀看公衛系女孩Nadhira爭取致詞機會的選拔過程，可以至她的youtube頻道觀看。



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