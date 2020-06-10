疫情、經濟雙重打擊！川普民調暴跌　連任之路陷苦戰

美國總統川普（ Donald Trump ）語不驚人死不休的個性，可說是史上性格最鮮明的總統，目前正在尋求連任的他，當選機率岌岌可危，很有可能敗給前副總統、民主黨假定總統候選人拜登（ Joe Biden ）。因為在疫情、經濟衰退和近期的非裔民眾抗議示威等多種危機的影響下，川普支持率下滑態勢非常明顯。根據美國有線電視新聞網（ CNN ）6 月 8 日公布的民調數據顯示，川普支持率已降至 38% ，是 2019 年 1 月以來最差的一次，基本上降到和前總統卡特（ Jimmy Carter ）和老布希（ George W. H. Bush ）的同期水平線。卡特和老布希當年均未能連任成功。這份民調由 CNN 委託民意調查公司 SSRS 進行，在已登記的選民當中，川普支持率落後拜登達 14% ，目前拜登的支持率高達 55% 。另外，美國廣播公司（ ABC ）和華盛頓郵報（ The Washington Post ）最新聯合民調顯示，拜登支持率為 53% ，領先川普 10% ；美國全國廣播公司（ NBC ）與華爾街日報（ The Wall Street Journal ）於 5 月 28 日至 6 月 2 日進行的民調顯示，川普支持率為 42% ，落後於拜登7% ；一向與川普友好的保守派媒體福斯新聞（Fox News）6 月 3 日公布的民調顯示，拜登在全國以 48 比 40 的優勢領先，而且在川普在 2016 年贏得的威斯康辛州、俄亥俄州和亞利桑那州均弓保持領先地位。從民調可看出，川普在應對經濟和疫情方面的負面評價已對選情造成影響。此外，根據民意調查公司 Civiqs 的最新數據顯示，#BlackLivesMatter（黑人的命也是命）運動的支持率也達到了歷史最高點， 66% 的美國人不認同川普對弗洛伊德之死的應對手法。