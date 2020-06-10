駁中國「種族歧視」警示　澳洲：我們是最安全國家之一

澳洲關放今日在國際社會上大聲呼籲中國公布新型冠狀病毒（ COVID-19 ）的資訊，並聯合英美各國在今年世界衛生大會上，提案對病毒源頭展開獨立調查。此前，澳洲多名議員更多次表答對中國勢力介入的憂鬱，澳媒《世紀報》（ The Age ）更在去年爆料王立強共諜案，中國和澳洲雙方關係逐漸緊張。
中國文化旅遊部日前發布警告，稱澳洲國內對華人、亞裔的種族歧視及暴力行為「明顯增加」，呼籲中國國民「切勿」赴澳旅遊，中國教育部更是發出今年第一個留學預警，表示在 COVID-19 疫情期間種族歧視加劇，勸留學生做好風險評估，謹慎選擇是否要前往澳洲。
據澳洲《 9 號新聞》（ 9 News ），對此，澳洲教育部長特漢（ Dan Tehan ）今日（ 10 ）駁斥，澳洲因為開放的多元文化社會、提供世界前端的教育，且歡迎來自各地的留學生，因此是國際學生的熱門選擇。
特漢指出，澳洲在處理新型冠狀病毒上非常成功，對國際學生來說，是世界上最安全的國家之一。
《 9 號新聞》在澳洲大學內的中國留學生比其他國家要來得多，當澳洲聯邦因應疫情開始限制旅遊時，大多數的中國籍學生都在 2 月被迫回家。
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