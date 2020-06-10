日本將主導G7為香港發聲！他揭「大轉彎內幕」：時機很妙

▲醫師蔡依澄分析為何日本自願「在G7上主導香港問題」。（圖／翻攝蔡依澄臉書）

日本首相安倍晉三今( 10 )日表示，對於中國大陸制訂港版國安法，日本將在G7峰會上「主導」發布共同聲明。對此，醫師蔡依澄也分析日本態度「大轉彎」的內幕。針對中國大陸強力推行港版國安法一事，英、澳洲、加、美等國曾在 5 月 28 日發出聯合聲明譴責。不過日本僅單獨發表聲明，表示積極「關切」。蔡依澄也說，「當時大家都在猜，或許日本還期待跟中國與香港搞好關係，不打算表態」。沒想到安倍晉三今（ 10 ）日於國會中指出，日本將在G7上「主導」發表關於香港問題的聲明，並表示「很明確的，我們認知G7負有領導全球輿論的責任」。蔡依澄解釋，「日本不在第一時間跟美國一起發聲明，表示他們有獨立性，『我不是美國的小弟唷，中國請來談』。但明顯的中國對日本的善意沒有實質的回應，把日本當空氣，於是日本決定「既然你不跟我當朋友，那就升高衝突囉」。而對於安倍宣布的時機點，蔡依澄也提出見解，「日本選的時機也很有趣，G7 是美國為主，也的確給了美國面子，但日本的意思就是，我是大國，但不是都跟著美國走，我在各種國際組織也要當個小隊長」。蔡依澄認為，「日本右派真正在意的，是日本的國際地位，以及抓住每個機會成為區域甚至國際領導者」，並努力想成為常任理事國、持續發展自己的國防工業等等，「都是以日本利益為中心的動作」。（編輯：潘毅）