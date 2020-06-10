中國人大議程無「港版國安法」　港媒曝：不可能拖到8月

中國人大常委會委員長栗戰書今日（ 9 ）在北京主持常委會第五十九次委員長會議，決定下次將於 6 月 18 日至 20 日在北京舉行會議，審議公職人員政務處分法草案、檔案法修訂草案、人民武裝員警法修訂草案，及相關任免案等，並未提到「港版國安法」。香港媒體分析，人大常委會將以「速戰速決」模式處理國安法，可能會以較為「破格」的方式處理。
根據《新華社》，人大常委會將審議公職人員政務處分法草案、檔案法修訂草案、人民武裝員警法修訂草案、全國人大農業與農村委員會關於提請審議鄉村振興促進法草案的議案；國務院、中央軍委關於提請審議退役軍人保障法草案的議案；國務院關於提請審議加入《武器貿易條約》的議案；國務院關於 2019 年中央決算的報告，審查和批准 2019 年中央決算； 國務院關於 2019 年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告；審議有關任免案等。
而備受關注的「港版國安法」則未列入在議程中。《香港 01 》引述建制派的消息，指人大常委會將會於本月處理國安法，不會拖至 8 月。而接近北京的消息人士則稱，常委會可能在「其他議程」中提出指示有關部門就「港版國安法」向香港社會收集回來的意見，在下一次人大常委會會議上正式提出「港版國安法」的具體內容方案，這樣做可以突顯中央充份考慮及尊重港人的意見。
該人士預測，中央將以速戰速決的方式在月底召開另一次會議，審議、表決「港版國安法」時間可能是 6 月 26、27 日或 29 日。