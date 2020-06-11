2個月後重逢就結婚！　星國鎖國一解封新人衝禮堂

26歲的Farah Fazliyana和25歲的Muhammad Hanaffi早已準備好要結婚，無奈遇上疫情，只得將婚禮往後延。幸好新加坡第一階段解封開放宗教場所，讓倆人能如願完婚。在阻斷措施期間自4月7日至6月1日，新加坡共有2723對新人無法如期完婚而延後婚禮，只能說真愛值得等待。
新加坡總理李顯龍在7日的演講中表示2019冠狀病毒疾病疫情將是一個長期的問題，不會在幾個月內消失，經濟上肯定會受到打擊，新加坡今年國內生產毛額（GDP）可能萎縮4%到7%，將是新加坡史上最嚴重的經濟萎縮。
新加坡阻斷措施在6月1日結束，四分之三的經濟活動恢復運作，包括宗教場所同樣開放，光2日就有49對新人選擇以面對面宣誓的現場註冊登記結婚。目前新加坡會根據解封第一階段前2週本土社區疫情狀況，在6月中旬決定是否能夠進行下階段解封，最快的第2階段解封日定為6月底。
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