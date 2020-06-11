2個月後重逢就結婚！　星國鎖國一解封新人衝禮堂

▲1對來自新加坡的新人透過推特向親友告知結婚喜訊，並說明兩人因為新加坡的阻斷措施而有2個月毫無見面，隨著新加坡政府宣告第一階段解封當日一見面就步入禮堂。（圖／翻攝自推特）

1對來自新加坡的新人透過推特向親友告知結婚喜訊，並說明兩人因為新加坡的阻斷措施而有2個月毫無見面，隨著新加坡政府宣告第一階段解封當日一見面就步入禮堂。雖然許久未見，但透過視訊軟體或手機訊息溝通婚禮細節和傳達情意，也讓兩人笑稱得到一段特殊的結婚回憶。

26歲的Farah Fazliyana和25歲的Muhammad Hanaffi早已準備好要結婚，無奈遇上疫情，只得將婚禮往後延。幸好新加坡第一階段解封開放宗教場所，讓倆人能如願完婚。在阻斷措施期間自4月7日至6月1日，新加坡共有2723對新人無法如期完婚而延後婚禮，只能說真愛值得等待。



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