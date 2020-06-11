譚德塞重申新冠無症狀患者亦會傳染　也盼繼續與美合作

世衛暨美國流行病學家克爾科夫（ Maria Van Kerkhove ）， 8 日在記者會上聲稱由新冠肺炎無症狀患者造成傳染「非常罕見」，遭各國專家強烈質疑後，於 9 日澄清「無症狀患者的傳播仍是很大的未知數」。世衛秘書長譚德塞（ Tedros Adhanom Ghebreyesus ）也於 10 日重申， 2 月已說過無症狀者亦會傳染，但仍需更多研究以確定傳播程度。
綜合外媒報導，譚德塞在會議中聲稱，目前研究正在積極進行，也坦言對新冠病毒仍有許多不解之處，但目前已學到不少，也認為世衛在持續努力下可以做的更好。而該組織 2 月初就說過無症狀者仍會傳播新冠病毒，但還需要更多研究來確定傳播程度。
除了新冠病毒，譚德塞也於 10 日的記者會上提到，希望能與美國繼續合作，以遏制伊波拉（ Ebola ）疫情在剛果民主共和國西部繼續擴散，而合作不一定代表要從美國獲得資金，強調雙方的合作關係並不僅限於金錢。
譚德塞也說，世衛上週剛與美國衛生部長艾薩（ Alex Azar ）會談，雙方進行了良好的討論，美方也承諾將繼續在非洲抗擊伊波拉疫情上提供援助。
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