印度14歲女學生自焚亡　病父淚訴：因沒錢修電視上網路課

印度喀拉拉邦（ Kerala ）一名 14 歲的女學生，被認為在週一（ 8 ）因為打零工的父親健康出現問題，同時城市因為新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情經濟活動停止，家中財務陷入困境，無法負擔修理電視、參與線上課程的費用。女學生留下遺書後獨自結束生命。
據《印度電報》（ The Telegraph India ），死亡的 14 歲女學生德維卡（ Devika Balakrishnan ）在週一晚上，被發現時在住家附近的廢棄房屋，已經成為一具焦屍。她的父母告訴警方，女兒從下午 3 點半左右開始失聯，後下午 6 點左右，她的屍體被鄰居發現。
國家警察局長貝赫拉（ Loknath Behera ）表示，在德維卡陳屍的房屋附近，找到一張紙條，寫着「我要走了」，且已確認是其筆跡，警方表示，不會透露更多紙條的詳細的內容。初步判斷，她寫下遺言後獨自走到空屋外點火自焚。
喀拉拉邦當地在週一開始新的學年，並透過電視網路播送課程內容，教學影片也會同時在官網、 YouTube 上。邦政府教育部長已經下令，對導致女孩自殺的情況展開調查。
德維卡的父親每日以打零工維生，近期因為身體健康惡化、COVID-19 疫情，經濟陷入困境。他告訴警方女兒曾在生前希望他幫忙修理線上課程需要的電視，但德維卡的父親無法負擔修理的費用，更不用說購買智能手機。而德維卡的祖母則告訴記者，孫女生前非常難過無法參與線上課程。
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