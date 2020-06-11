北韓嗆美勿干預朝鮮半島事務　威脅：不想大選出事就閉嘴

北韓官媒 9 日發出公報，譴責南韓縱容脫北者在兩韓邊境派發傳單，將從當天中午 12 點起，切斷兩韓一切通訊網路，再度引發朝鮮半島局勢緊張。才隔 2 天，北韓外務省北美事務局局長權正根（ Kwon Jong-gun ）就發出聲明，警告若美國不想遇到一些「非常糟糕的事」，就最好閉緊嘴巴，勿再置喙南北韓內部事務。
綜合外媒報導，北韓官媒《朝中社》今天（ 11 日）刊載該國外務省北美事務局局長權正根的聲明，內容提到對美國的「雙重標準」感到不屑，指控華府當局意圖在南北韓關係有所改善時阻撓；因此警告道，除非美國想遇到一些「非常糟糕的事」，否則就應該閉上嘴巴。
《路透社》報導，權正根聲稱：「如果美國在政治局勢陷入前所未有的混亂之際，還一心只想把自己的鼻子刺入他人的事務，而不是關注它本身的內部事務，那麼它可能會遇到很不愉快的事情，難以應對。」若美方肯閉上嘴巴、管好舌頭，則對於美國和總統大選成功皆有益。
報導並引述首爾峨山政策研究所（ The Asan Institute for Policy Studies ）研究員金（ James Kim ）的受訪內容，他表示目前不清楚北韓將採取什麼行動來破壞美國總統選舉，或給川普的連任帶來什麼麻煩，但若真的有，可能是要藉著挑釁言行，讓國內先團結對外。
在北韓發表有關言論前不久，美國國務院才剛公布 2019 年度宗教自由報告，指控北韓剝削人民的宗教自由，犯下人道罪行；並稱對北韓日前單方面暫停兩韓一切溝通管道感到「相當失望」。