中國人首次索賠？新冠肺炎受害家屬控告政府「隱匿疫情」

中國湖北省爆發的新型冠狀病毒（ COVID-19 ）對世界各國醫療體系造成巨大的衝擊，同時經濟活動中止所帶來的損失也難以估計。以美國為首的國家，都提出要向中國索賠的訴求，今年 5 月的世界衛生大會（ WHA ）更通過對病毒溯源的獨立調查提案。
而近日，中國國內也出現索賠的聲音。武漢市市民張海在週三（ 10 ）向武漢市中級法院，對政府隱瞞疫情進行控告，要求其登報道歉，索賠近 200 萬元。根據媒體報導，該案可能成為中國境內第一起，COVID-19 受害者家屬索賠案。
據《新唐人》報導，張海表示，父親是參與核武器項目的老兵， 1 月份因摔傷住進武漢市中部戰區總醫院治療。 1 月 20 號手術後，父親出現發燒症狀，30 號被告知感染新冠病毒，兩天後（ 2 月 1 日）下午不幸去世。
張海認為，湖北省當初掌握疫情的情況，但並沒有及時公佈、提醒，警示大家做好防範，導致後期給一般民眾帶來很大的傷害，當地政府對父親去世負有責任，並將武漢市及湖北省政府、武漢市中部戰區總醫院告上法庭，索賠近 200 萬元，同時要求其登報導歉。但政府部門卻沒有回應，遭到各處打壓。
目前查閱社交平台微博、武漢市中級法院官網，尚未找到與張海這起案件相關的訊息。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。