捷克議長敲定8月底訪台　中國使館嗆：嚴重違反3件事

雖然有來自北京的政治壓力，然捷克參議院議長維特齊（ Miloš Vystrčil ） 仍於 9 日正式宣布，將於今年 8 月底訪問台灣；此事一如預期的引發北京當局不滿，中國駐捷克大使館更以維特齊的「 3 個嚴重違反」為由，堅決反對維特齊訪台的決定。
中國駐捷克大使館在維特齊正式公告訪台日期後，於官網上發出聲明，批評訪台是對「台獨」分裂勢力和分裂活動的公然支持，嚴重侵犯中國國家主權和領土完整，嚴重違背國際關係基本準則和雙邊政治承諾，嚴重損害中捷合作的前提和政治基礎。
聲明並寫道，中方一貫反對中國的建交國同台灣進行任何形式的官方往來，捷克個別政客置中捷關係和兩國互利合作於不顧，執意計劃進行所謂訪問，侵犯了中國國家主權，甚至將中方反對誣衊成干涉捷克內政，妄稱訪台是為「維護捷克主權」，這嚴重違背基本事實和國際道義。
中國使館於文末表示，中方從未做任何侵犯捷克國家主權和領土完整的事，世界上只有 1 個中國，台灣是中國的一部分，聯合國、歐盟、捷克官方也都一貫承諾奉行一中政策，因此「奉勸捷克個別政客，不要把涉及中國國家主權和領土完整的問題當作個人政治工具進行政治操弄，真正以兩國人民共同利益為重，回到促進中捷關係和互利合作向前發展的軌道上來。」
由於捷克參議院前議長柯加洛（ Jaroslav Kubera ）訪台前猝死一事引發外界諸多揣測，捷克參議院又於上個月 20 日，以 50 票比 1 的票數通過決議，支持維特齊率團訪台。維特齊本人也於月初接受捷克媒體訪問時表示，他明白訪台之舉或將對捷克和其商業活動造成傷害，但不能因此就退縮，也希望能藉此次訪台的機會，向台灣學習。