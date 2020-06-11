美確診破200萬、21州未下降　福奇：新冠病毒成最糟夢魘

新型冠狀病毒（ COVID-19 ）持續在各國蔓延，據約翰・霍普金斯大學（ Johns Hopkins University ）統計，截至今日（ 11 ），美國境內確診病例逾 200 萬例，其中 11 萬例死亡，是全世界確診人數最多的國家。美國國家過敏與傳染病研究院（ NIAID ）院長佛奇（ Anthony Fauci ）坦言，冠狀病毒是他「最糟的噩夢」比伊波拉病毒、愛滋病毒還可怕。
佛奇警告，現在美國內 21 個州確診案例還沒下降。疫情會結束的時間仍然難以推斷，人們才剛開始了解病毒，並形容病毒「傳播能力非常強」在幾個月之內就攻陷了全世界，數以百計的人受到感染。
佛奇同時對部分聯邦感到擔憂，有些州的確診人數沒有下降而是持平，而即將解除封鎖的州，包括紐澤西，都是曾經是疫情最嚴重的幾個區域之一。根據 NBC News 收集的數據，在過去 4 個月以來，美國每個月有 1 千人因病而死。而在過去的一週內，佛羅里達、阿拉斯加、南北卡羅來納增加了 30% 的病例；亞利桑那、猶他、新墨西哥超過 40%；而最早取消居家限制的德州，是疫情大流行以來住院人數最多的地區。
此外，由於各地因為非裔男子佛洛伊德（ George Floyd ）遭警方執法不當致死，爆發大規模示威活動，華盛頓特區的國民衛隊也在派駐到各州的過程中，部分士兵確診。
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