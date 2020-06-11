與中國關係惡化遭祭連串制裁　澳總理︰絕不因被脅迫退縮

澳洲先前疑似因參與呼籲國際調查新冠肺炎疫情源頭，而被北京以徵收大麥關稅和禁止進口部分澳洲牛肉作為報復，其中光大麥關稅就逾 80% ，被停止輸向中國的牛肉量則佔出口總量約 35%，影響至少達數十億美元；而中國教育部 9 日亦發布留學預警，以澳洲發生多起對亞裔歧視事件為由，提醒中國學生要「謹慎選擇」赴澳或返澳學習。澳洲總理莫里森（ Scott Morrison ） 11 日表示，維護國家利益是澳洲的首要目標，永遠不會被來自任何地方的威脅所嚇倒。
綜合澳洲《 abc news 》、《 9 News 》等媒體報導，莫里森 11 日接受媒體採訪時，聲稱並未有做出真正有損中澳關係的行為，至於來自中國的後續貿易衝擊，莫里森則說：「我們是個開放貿易的國家，但我們絕不會因為任何外來的脅迫而改變價值觀。澳洲永遠要做的 1 件事，就是為國家利益而行動，永不屈服於威脅。」
澳媒並引述中國官媒《環球時報》英文版近日的報導，內容是警告中國公民在澳洲與朋友閒逛、購物可能會是件「很危險的事」，列出了澳洲華人遭受虐待和騷擾的明顯案例，如：「 3 月， 1 名來自香港的中國學生因戴口罩而被打傷臉。 4 月， 1 對中國學生在光天化日下被當地幫派成員襲擊」，並聲稱採訪了十幾名在澳洲就讀的中國留學生，他們都表示有留意到近來澳洲顯著的種族歧視傾向。
關於澳洲對中國留學生採取種族歧視態度的說法，莫里森則回應稱「胡說八道」，並質疑近日接二連三的貿易攻擊背後真正的原因。
由於來自中國的留學生，亦是澳洲在國際教育方面的主要收入來源，不少大專院校正苦惱於如何彌補收入損失。澳洲教育部長特漢（ Dan Tehan ）昨天（ 10 日）也對中國教育部的說法進行駁斥，稱澳洲是多元文化社會，歡迎來自各地的留學生，也是國際學生的熱門選擇。