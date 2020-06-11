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日本擬解除「東京警報」　今都內增22例、未滿解禁3指標

國際中心林孝萱/綜合報導-2020-06-11 15:58:12
▲日本發佈東京警報，將彩虹大橋打上紅色燈光，提醒民眾注意防疫工作。（圖／翻攝自 Odaiba Tokyo Japan 的直播截圖）
據日本《 NHK 》報導，東京都今日（ 11 ）新增 22 例新型冠狀病毒（ COVID-19 ）確診病例，感染情況 3 個指標中，東京有 2 個低於標準值，但仍宣布將朝向解除「東京警報」的目標，在明日（ 12 ）午夜 0 點起放寬停業標準，進入「第三階段」。

根據東京都發佈的「東京警報」3 項指標：

一周內平均每天新增病例不超過 20 宗

未知感染源的確診個案比例少於 50%

每周新增病例比例較前一周低

《 NHK 》具消息人士透露，東京都政府在今日諮詢專家的意見後，預計以解除本月 2 日發佈的「東京警報」為目標做調整。經過一週的時間，疾病傳播的情況趨緩，在這項基礎上，政府將制定政策、調整方針，將防疫階段從「第二階段」向「第三階段」前進。

在第三階段，東京的卡拉 OK 店、柏青哥店、遊樂園等可重新開始營業，被要求縮短營業時間的居酒屋等餐飲店也將放寬至營業至隔天凌晨 0 點。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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