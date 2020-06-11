澳智庫2020全球和平指數：台灣排37名　中美皆跌至百名後

澳洲經濟學與和平研究所（ IEP ）週三（ 10 ）公布《 2020 年全球和平指數》報告，冰島連續被列為世界最和平國家，阿富汗則連續 2 年位排名倒數，中國排名下跌 4 名至104名；美國排名 121 名；台灣則是位列 37 名。整體來說，因為各地動亂，全球和平指數在 2019 年下跌了 0.34%，自2008年以來連續12年下跌。
根據 IEP 的報告，去年各地社會動亂是指數下跌的主因，歐洲及中東地區總監斯卓班特斯（ Serge Stroobants ）表示，這些動盪不再局限於過去認為局勢較複雜的中東，而是擴散至世界各地，其中拉丁美洲的情況最明顯。最令人關注的示威則是智利以及香港。
歐洲、俄羅斯的和平狀況則是有了最大的改善，亞美尼亞大幅提升了 15 個名次，排名第 99 。中東、北美則是維持和平情況最糟糕的地區。
動亂、罷工和反政府示威的次數較 2011 年多出 3.4 倍，其中歐洲地區示威活動最為頻繁，但 65% 為非暴力和平示威。而受到氣候變化的影響，飲用水、糧食都出現危機，各地移民增加導致不同族群之間容易產生衝突。
IEP 所長基利亞（ Steve Killelea ）表示，美中關係在去年逐漸緊張，影響國際局勢，中國增加在南海的軍事行動、主導地區平衡令美國不滿。
報告預期，新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情，造成多國經濟損失，進而縮減海外援助資金，不利於正陷於動亂阿富汗、南蘇丹等地；此外歐洲可能將繼續受示威影響；中東則有油價下跌的不確定因素，可能會導致明年的和平指數進一步下跌。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。