憂疫情反彈！道瓊收盤暴跌1861點　3月來最慘

美國部分州郡重新開放後，投資人因擔心第 2 波新冠肺炎疫情可能爆發，加上國際油價再度受壓，全球股市 11 日大幅下挫。其中美股道瓊就狂瀉了 1861 點，為 3 月以來單日最差。
11 日收盤，美股部分，道瓊工業指數暴跌 1861.82 點或 6.9% ，收 25128.17 點；標準普爾 500 指數跌 188.04 點或 5.89% ，收 3002.1 點；以科技股為主的那斯達克綜合指數則重挫 527.62 點或 5.27% ，收 9492.73 點。
個股方面，以航空、旅遊股首當其衝、領市大跌，美國 4 大航空公司(美國航空、達美航空、美國西南航空、聯合航空)全日跌幅介於 11% 至 16% ；郵輪股亦全線下瀉，挪威郵輪、嘉年華郵輪、皇家加勒比郵輪分別跌 16.46% 、 15.3% 、 14.28% 。
美國聯準會於當地時間 10 日完成議息，主席鮑威爾對美國經濟前景看法審慎，直言復甦之路可能很漫長，預期將維持零息至 2022 年，並預測今年底的失業率仍會達到 9.3% 。
有分析指出，股市再現恐慌潮的可能原因，是因美國疑似爆發第 2 波疫情，自從重新開放後，德州、佛羅里達州等地，都因在短時間內新增數千起病例，而創下單日或單週新增病例的最高紀錄。此外，聯準會對經濟增長及失業率的預估，也對經濟將迅速復甦的預期潑了冷水。
據約翰霍普金斯大學統計顯示，截至發稿時間為止，全球已有 7449476 人確診、 418846 人死亡；其中美國仍是疫情最嚴重地區，已有 2016630 感染、 113652 人因此病亡。
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