美議員再相挺！提法案防衛台灣　維持美軍阻北京武力侵犯

美中關係緊張，也對兩岸局勢造成影響，由於對岸近日於台海動作頻頻，美國國會友台議員提出《台灣防衛法》（ Taiwan Defense Act ）草案，確保美國繼續履行《台灣關係法》（ Taiwan Relations Act ）中規範的義務，維持美軍協防台灣、阻止北京武力侵台的能力。
綜合媒體報導，美國共和黨籍的聯邦參議員霍利（ Josh Hawley ）， 11 日在其官方推特上表示，已於昨天提出《台灣防衛法》草案，以遏止中國帝國主義，捍衛美國的切身利益與夥伴(台灣)。
根據霍利參議員的官網顯示，霍利認為，台灣在自由開放的印度-太平洋中扮演關鍵角色，並聲稱：「如果中國共產黨被允許奪取台灣的控制權，它將隨時準備統治該地區。這將對我們的亞洲盟友、夥伴，還有在這裡工作的美國人之生活、生計，構成不可接受的威脅。絕不能允許這種情況發生。」
在這份長達 16 頁的草案中，要求美國國防部長從 2021 到 2026 年，須於每年 4 月 30 日前，向國會軍事委員會提交報告，說明國防部如何增進美國軍隊聯合作戰能力，有效對抗北京以軍事力量奪取對台控制權，包含美國核武力對中國武力犯台威嚇能力的評估。
該草案的國會意件也提到，除了遵循《台灣關係法》的一貫承諾，於去年年底通過、簽署的《 2020 財年國防授權法案》（ the National Defense Authorization for Fiscal Year 2020 ）中的多項保證，亦為美台關係的基石。
《 2020 財年國防授權法案》涉及諸多中國與台灣相關議題，包含要求美國國家情報總監在 2020 年台灣大選後的 45 天內，向國會相關委員會針對中國干預或破壞選舉而進行的行動提交報告；以及美國應繼續通過外國軍售、直接商業銷售和工業合作等，支持台灣購買適當的防禦性武器；還有要求美國國防部長在法案頒布 180 天內，必須向國會軍委會提交報告，包括成立跨部會美台工作小組、美國國防部與台灣進行網路安全活動的計畫、美台就網路安全遇到的障礙討論等等，涉台部分涵蓋網路安全、《台灣關係法》評估，以及強化美台防務關係等等。