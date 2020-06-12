英國發表香港報告 稱香港問題應由香港解決

（中央社記者戴雅真倫敦11日專電）英國政府今天發表每6個月一次的香港問題報告，強調解決香港動盪問題的方法必須來自香港本身，而並非中國，且敦促中國重新考慮是否要訂立「港版國安法」。自從1997年以來，英國每6個月製作「香港問題半年報告」呈交國會，最新出爐報告的內容涵蓋2019年7月1日至12月31日的香港局勢發展。英國外相拉布（Dominic Raab）在推特（Twitter）發文稱：「（香港）局勢令人深感關切，這段期間發生的事件需要健全、獨立的調查以重建信任。」報告指出，「港版國安法」違反1997年英國移交香港主權給中國所簽署的中英聯合聲明，這份協議規定香港在50年內要維持一定程度的自由與自治。他並指出，香港政府應該針對港警在示威期間暴力執法展開獨立調查。9月的立法會選舉，必須在自由、公平，無暴力或恐嚇的情況下舉行。拉布表示，要解決香港當前問題的方式很清楚：各方必須在健全的獨立調查基礎上，進行對話與和解。他還提到，解決香港動盪及根本原因的辦法必須來自香港，而不是由中國來做。中國還有時間重新考慮，還有時間懸崖勒馬，尊重香港自治與信守中國的國際義務。拉布在報告中強調，如果北京堅決立法，英國將改變英國國民海外護照（British National Overseas,BNO）政策，放寬現行入境6個月的期限，允許BNO護照持有人入境英國12個月，並可找工作和就學，為取得公民身分鋪路。（編輯：王永志）1090612