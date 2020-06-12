疑散播香港、新冠病毒假訊息　推特砍17萬中國網軍帳號

知名社群網站推特( Twitter )週四宣布，已關閉與中國政府相關的 17 萬多帳戶，理由是經過審查後發現，這些帳號針對香港抗議活動、新冠肺炎和其他主題，發表了大量不實的敘述。
綜合《 CNN 》、《紐約時報》等外媒報導，推特公司表示，已發現並刪除了約 23750 個活躍帳戶，因它們一致傳播錯誤信息，還有大量有利於中國共產黨的言論，總數達 348608 條之多；另有約 15 萬個帳戶則利用轉發、按讚等方式，協助信息擴大宣傳。
報導引述史丹佛大學互聯網觀察平台的分析結果，發現許多發布新冠肺炎疫情訊息的帳號是 1 月底才出現的，之後的幾個月，這些帳號發布的內容，大多是在稱讚中國對抗疫情反應即時，是「負責任的大國」，並呼籲美方摒棄政治上偏見，以便從中國的經驗中吸取教訓。與推特合作的澳洲戰略政策研究所也稱，這些帳號的活動旨在擴大黨國的影響力。
報導並指出，這不是推特第 1 次採取類似的行動；早在 2019 年 8 月，該公司就曾刪除約 1000 個據信是在中國境內運轉的帳戶，原因是這些帳戶「故意、特意試圖在香港造成政治不和」。
然而，推特公司不只砍了大量疑似與中國官方有關的帳號，也關閉了它認為與俄羅斯、土耳其政府有關的網軍帳戶，理由都是進行「國家支持的政治宣傳」，攻擊政治異見人士，散布對執政黨有利的消息等。