北韓再嗆聲！稱川金會至今仍無成果　將自尋軍事發展抗美

今天（ 12 日）是美國總統川普和北韓領導人金正恩，於新加坡進行第一次歷史性「川金會」滿 2 周年的日子，不過朝鮮半島局勢近來緊張升溫，北韓除了嗆聲、切斷與南韓的通訊網絡外，據北韓官媒報導，北韓外務部長李善權（ Ri Son Gwon ）聲稱，加強軍力抗美是北韓不變的戰略目標，華府當局仍是北韓長期的威脅。綜合外媒報導，李善權告訴官媒，平壤對於川金會至今、雙方仍無實際關係進展感到不滿，即使金正恩與川普基本維持良好關係，也不見兩國關係得到任何改善：「舉世矚目的朝美關係改善之希望，如今變成關係惡化之絕望，朝鮮半島和平繁榮不容樂觀，徹底消失在悲觀噩夢之中。」直言美國若不徹底終止長達半個多世紀對北韓敵視的政策方針，則對於是否繼續與美國握手言和，平壤有所疑慮。李善權也指出，過去幾年北韓對改善雙方關係提出許多確切行動，而美方口頭上贊同，卻允許緊張局勢每況愈下，導致核戰幽靈仍在朝鮮半島徘徊不去，所以北韓也不會再為美國的執政者提供任何可供其宣傳政績的包裹：「在沒有獲得任何回報下，我們不會再向美國總統提出另 1 個方案，好讓他誇耀成就。沒有什麼比空洞的承諾，更虛偽了。」李善權並聲稱，北韓最高領導層先前召開的勞動黨第 7 屆中央軍事委員會第 4 次擴大會議，討論國家核發展戰略，宣布北韓將會持續打造軍事力量，應對從美國而來的長期性核戰爭威脅。