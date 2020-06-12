吹哨者李文亮醫生遺腹子今日誕生！老婆「1舉動」藏洋蔥

▲李文亮醫生。（圖／翻攝自微博）

▲付雪潔向天堂的老公喊話。（圖／翻攝新浪網）

最早揭發新冠肺炎疫情的「吹哨者」李文亮醫師，在遭受感染後不幸病逝。不過他的妻子付雪潔在今（12）日順利生下兩人的孩子，她更向在天堂的老公喊話：「你送給我最後的禮物今天出生了，我一定會好好愛護他們的」。綜合陸媒報導，今（12）日清晨，付雪潔於武漢一間醫院順利產下一名男嬰，體重為3450公克，母子兩人均平安。付雪潔隨後也在個人微信上發文：「老公你在天堂看到了嗎？你送給我最後的禮物今天出生了，我一定會好好愛護他們的」。2月7日凌晨，李文亮醫師經過搶救仍不幸病逝，當時正懷有身孕的老婆付雪潔一度受到打擊，出現低血壓和出血等症狀，立即住院安胎，在情況穩定後才返回娘家待產。付雪潔再度回憶起那個盡責的醫生李文亮，「他每天早晨6點40分就出發上班，7點10分到醫院，就是擔心病人等他，早一些到就能早一點查完」。此外李文亮也是個好爸爸、好老公，只要付雪潔或孩子提出要求，都會盡力去做到最好。不過在李文亮逝世後，付雪潔與全家人只能向已上幼兒園的第一個孩子謊稱：「爸爸出國了」。李文亮生前，在微信上的頭貼就是使用蠟筆小新一家四口的照片，顯示他有多期待著像「小葵」 一樣的第二個小生命誕生。若沒有這場意外，他們本該像動畫內的1家4口一樣幸福的生活著。在老公逝世後，付雪潔也承接了這個願望，把微信頭像改成小新一家人，更讓不少人感慨、鼻酸。（編輯：潘毅）